Verdachten moord 85-jarige Loosduinse langer vast

Verkeersleed in Duindorp

18:07 De PVV-fractie wil dat het college de verkeersveiligheid op de Zeezwaluwstraat in Duindorp beter in de gaten houdt. Volgens raadslid Tim Vermeer is het er niet veiliger op geworden sinds fietsers sinds kort via deze straat vanuit de duinen Duindorp in kunnen rijden.