Verdachten op vrije voet door fout van rechtbank

Acteur weggestuurd na beschuldigingen van aanranding

20 oktober De Vlaamse acteur Jappe Claes vertrekt per direct bij Het Nationale Theater. De afgelopen dagen verschenen in verschillende media berichten waarin Claes wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de tijd dat hij als docent was verbonden aan de Amsterdamse Theaterschool (AHK).