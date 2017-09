Verdachten oplichting bejaarden blijven vastzitten: 'Fuck you all!'

Camerabeelden

De politie kwam de twee Hagenaars op het spoor via camerabeelden. Beide verdachten bleken bekenden van de politie te zijn. Mohamed had zelfs al eerder een veelplegersmaatregel opgelegd gekregen.



Volgens de advocaten was er geen reden om de voorlopige hechtenis van drie maanden nog langer te laten duren. De raadsman van Adelmalek trok de fotoherkenningen door sommige slachtoffers in twijfel. ,,Bij latere fotoconfrontaties wist men het opeens niet meer zo zeker”. De raadsman van medeverdachte Mohamed zei dat zijn cliënt niets met de zaak te maken heeft. ,, Hij heeft de andere verdachte nooit gezien”.



Toch vond de rechtbank dat er genoeg redenen waren om de twee vast te laten zitten. In november gaat de inhoudelijke behandeling van start. Nadat hij te horen kreeg dat hij in ieder geval tot dan in de cel moet blijven, ontstak Mohamed A. in woede. ,,Het is onrecht!”, raasde en tierde hij: ,,Fuck you all!”