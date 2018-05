Verdachten rellen Duindorp melden zich bij politie

Politieke partijen willen vanmiddag in het debat over Duindorp over de recente gewelddadigheden tegen allochtone medebewoners niemand wegzetten als racist. Ideeën over de aanpak van de problemen die er spelen, lopen wel sterk uiteen.

'Verschrikkelijk', dat vinden alle partijen het bekogelen van een Marokkaanse bruidsstoet, het ingooien van ruiten van de ouders van de bruid en het met een bijl inhakken op een raam en de auto van een Surinaamse medebewoonster. Dat geldt ook voor het intrappen van een deur door iemand uit de bruidsstoet van een ouder echtpaar, dat niets te maken had met de rel.

Maar de wijk wegzetten als racistisch, wil niemand van de PvdA, VVD, PVV, Groep de Mos en CDA. Dit op basis van de gesprekken die ze er zelf hebben gevoerd in aanloop naar het debat. Eens zijn ze het ook over het afkeuren van geweld.

Waar Martijn Balster (PvdA) vindt dat 'de veiligheidssituatie in Duindorp niet onder controle is, waardoor mensen voor eigen rechter gaan spelen en ook de hulpverlening de greep op de grote sociale problemen is verloren', meent de VVD bij monde van Frans de Graaf dat er 'geen belastinggeld moet gaan naar nieuwe sociale projecten'. ,,Ik vind dat de gemeente, politie en de gemeenschap in Duindorp adequaat hebben gereageerd op de incidenten.''

Balster heeft daarover zijn twijfels omdat hij mensen in Duindorp heeft gesproken die zich onveilig voelen. Zeker te onveilig om hun nek uit te steken en tegen de heersende codes in te gaan. Op dat punt wil Daniëlle Koster (CDA) weten of er nog steeds extra toezicht is van de politie. ,,Ik ben ook benieuwd hoe de woningbouwverenigingen omgaan met huurders die zich schuldig hebben gemaakt aan vernielingen.''

Korte lontjes

Het is haar nog niet duidelijk of het geweld voortkomt uit discriminatie of 'actie reactie'. ,,We moeten af van de korte lontjes in onze samenleving en naar onszelf kijken.''

De PVV, zegt Willie Dille, vindt dat als er beter was gehandhaafd tegen de bruidsstoet van honderd toeterende auto's, er niets was gebeurd. En ze vraagt zich af waarom de ingetrapte deur van het oudere echtpaar nog steeds niet is gerepareerd.

De PvdA zet vol in op de urgentie van meer sociale woningen in heel Den Haag. ,,Om het zondebokmechanisme te voorkomen en gevoelens van onmacht dat je geen huis kan krijgen.''