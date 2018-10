Verdachten roofmoord Ans van der Meer blijven in cel

De twee verdachten van de roofmoord op de 85-jarige Ans van der Meer uit Den Haag blijven vastzitten. De advocaat van de 35-jarige verdachte Najma Z. had gevraagd haar vrij te laten omdat ze al ruim een jaar in de cel zit en haar zoontje moet missen.

De 85-jarige Ans van der Meer-Breur werd op 29 juni 2017 dood gevonden in haar woning aan de Louis Davidsstraat in Loosduinen. Ze was gestikt en haar ribben en borstbeen waren gebroken. Er waren sieraden en een bijzondere ring gestolen. Met haar pinpas werd een dag later in het winkelcentrum Ackershof in Loosduinen gepind.



Na veel aandacht voor de zaak in onder meer het tv-programma Opsporing Verzocht werden in september 2017 twee verdachten in Den Haag aangehouden. De verdachten Paulus O. (44) en zijn partner Najma Z. (35) zitten sindsdien vast. Zij ontkennen iets met de fatale overval te maken te hebben. Tijdens de regiezitting stelde de advocate van Paulus O. dat zijn alibi inmiddels door vier getuigen wordt bevestigd.

Ruzie

Op de bewuste avond van 29 juni zouden buren hem thuis ruzie horen maken met zijn vriendin. En daarna was hij naar zijn ouders vertrokken. ,,Hij kan niet op twee plekken tegelijk zijn”, aldus de raadsvrouw. Paulus O. was weliswaar herkend op camerabeelden bij het pinnen met de gestolen pas, maar dat was door een ex gebeurd met wie hij in vechtscheiding ligt.



Verder zou er een ‘alternatief scenario’ zijn voor een dna-spoor van verdachte op het kussen waarmee het slachtoffer gesmoord zou zijn. Paulus O. had zijn auto uitgeleend aan iemand anders en zo was het spoor overgebracht.

Bewijs

Het OM verzette zich tegen dit verzoek. ,,Er is bewijs genoeg tegen de verdachte, maar 100 procent zekerheid krijg je nooit.”



De advocaat van Najma Z. vroeg nogmaals om vrijlating van Najma. ,,Ik ben onschuldig en vind het welletjes. Ik verbaas me erover dat dit kan gebeuren”, zei ze in de rechtbank. De rechter besloot de hechtenis wordt voortgezet en hij vond de kritiek onterecht. ,,U krijgt een eerlijk proces.”

Nog een overval