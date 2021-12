Verdachten sneller opgepakt doordat politie maximaal gebruik maakt van ‘onze’ camera’s en deurbellen

Hoe is het nu met? Zelfs Anouk zat ooit in het achter­grond­koor­tje van Peter Langerak (68): ‘Ze was niks bijzonders nog’

Omdat hij bijna nooit in een band zat die hits op bestelling leverde, is hij bij het grote publiek niet zo bekend. Maar binnen de kring van popmuzikanten staat Peter Langerak er goed op. Zelfs Anouk heeft ooit nog bij de 68-jarige Hagenaar gezongen - in het achtergrondkoortje notabene... Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

