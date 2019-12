Verdachten van brandstichting bij bouwkeet Segbroek blijven langer vastzitten

Harten­kreet uit Laak: ‘Geen bommen, branden en overbelas­te politie op gevaarlijk­ste dag van het jaar’

19:09 De bewoners in Laak maken zich grote zorgen over de branden en rellen in hun wijk na het afblazen van de vreugdevuren op oud en nieuw. De extra inzet van politie nu heeft volgens hen straks grote gevolgen voor ‘de gevaarlijkste dag van het jaar’ en in de maand daarna als overbelaste politiemensen zich massaal ziek gaan melden.