Verdachten van handel met gestolen mobieltjes langer vast

Van vakantieliefde naar ijzersterk danspaar: 'Het WK Tango winnen, daar gaan we voor'

18:28 Mirella en Carlos Santos-David uit Den Haag hebben afgelopen zondag in Londen tijdens het 'UK Champions Tango Stage 2018' de eerste prijs in de wacht gesleept. Daarmee plaatsten zij zich voor de halve finale van het WK Tango dat in augustus in Argentinië wordt gehouden. Zelfverzekerd reizen ze er deze zomer naartoe: 'Het WK winnen, daar gaan we voor.'