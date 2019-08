Verdachten van ophangen granaat bij ADO bij toeval in beeld gekomen

Het Openbaar Ministerie denkt dat Hilal A.B. (18), Faissal B. (18) en Charafeddine C. (20) op dat moment terugreden naar de hoofdstad, nadat ze de granaat hadden opgehangen. Het explosief was op dat moment echter nog niet gevonden. De agenten noteerden de gegevens van de drie jonge inzittenden. Ook zagen ze een blauwe plastic tas met daarin ducttape en een spuitbus. Het explosief bij het supportershome was met ducttape vastgeplakt en er waren drie rode kruizen op de wand gespoten, waarschijnlijk met een spuitbus.

De officier van justitie zei bezorgd te zijn dat drie jonge jongens over een handgranaat konden beschikken. ,,Waar kwam die vandaan? Hebben ze er misschien nog meer? Het is ook niet duidelijk waarom die granaat is opgehangen. Het lijkt het laatste wapenfeit te zijn in een conflict tussen supporters van Ajax en ADO.” Daarnaast vond ze het zorgwekkend dat A.B. bij zijn aanhouding drie patronen bij zich had en tegen een medeverdachte zei dat hij bang was dat de politie ‘die pica met die kalasj’ zou vinden. ,,Dat lees ik als: die foto met de kalasjnikov.” Die foto zou ook de locatie weggeven: een box in Amsterdam Oost.

Camerabeelden

Op camerabeelden zou te zien zijn dat de auto (een Mercedes van de vader van een van de verdachten ) op 8 april ’s avonds stopt in de buurt van het supportershome. Daar zou iemand uit zijn gestapt, die ruim anderhalve minuut bij het ADO-honk bezig is en vervolgens weer aan de passagierskant van de auto instapt. Daarna komt er iemand die nog vier seconden bij het honk is om daarna achterin de auto te stappen. Op die beelden zou bovendien de blauwe tas te zien zijn, die agenten later die avond in de auto zagen.

De drie advocaten van de verdachten betoogden elk dat hun cliënten niets van doen hebben met de granaat. C. zou slechts chauffeur zijn geweest en had geen enkel benul van wat er zou gebeuren in Den Haag. Ook B. zegt dat hij wel was meegereden, maar niet wist wat er op stapel stond.

Ze betoogden verder dat er geen dna-materiaal is gevonden op de granaat of de tape en dat op de beelden niemand te herkennen is. Verder zouden ze bij hun aanhouding twee weken later zijn afgeluisterd, maar hadden ze volgens de advocaten niets gezegd wat zou duiden op betrokkenheid bij het incident.

De officier van justitie was het daar niet mee eens. Die meent vooral gehoord te hebben dat de verdachten zeiden dat de politie niets tegen ze had, alleen een vermoeden. ,,Ze zeggen niet dat ze er niets mee te maken hebben.”

De zaak wordt waarschijnlijk in oktober inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijven de verdachten vastzitten. Ondanks het pleidooi van hun raadslieden dat ze in september weer aan een opleiding willen beginnen, dat ze aan het werk kunnen als taxichauffeur of scootertechnicus of dat een van de verdachten voor zijn moeder moet zorgen, oordeelde de rechtbank dat de zaak te ernstig is om hen al eerder vrij te laten. ,,Het heeft grote impact gehad en gevaar opgeleverd voor iedereen in de buurt van het ADO-stadion”, aldus de rechter.