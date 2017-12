Verdachten van roofmoord blijven in de cel

Het Haagse stel, Paul O. en Najma Z, dat vastzit voor de roofmoord op de bejaarde Ans van der Meer in de Haagse wijk Loosduinen ontkent dat ze iets met de zaak te maken hebben. De rechter besloot echter zojuist dat ze de komende drie maanden nog vast blijven zitten, in van elkaar gescheiden gevangenissen.

De vrouw van 85 werd afgelopen zomer dood gevonden in haar flat op de zevende verdieping van de Louis Davidsstraat. Haar vriendinnen vonden haar toen ze niet kwam opdagen voor een afspraak. De oude dame bleek vermoord, en voor haar dood ernstig te zijn mishandeld. Bijna al haar ribben waren gebroken, net als haar neus. Ook had ze een stuk kleding in haar mond.

Diezelfde avond verdween er geld van de rekening van Ans van der Meer. Ook de volgende dagen werd gepind. Dat leidde uiteindelijk ook tot de arrestatie van de verdachten. De pinner droeg een helm. De politie kwam er achter dat eenzelfde helm bleek te zijn gekocht bij een bouwmarkt in de buurt door de vrouw die vanmiddag in het verdachtenbankje plaatsnam. De auto waarmee ze was, was van haar partner Paul O..

Vanaf dat moment ging de politie hun gangen na. Telefoons werden getapt, ze werden gevolgd en heimelijk hun huis onderzocht. In september werden ze gearresteerd. Volgens het OM hebben de twee samen de overval en de moord op Ans van der Meer heeft gepleegd. De aanklager vermoedt, zo zei ze vanmiddag tijdens de rechtszitting, dat Najma Z., met keurig uiterlijk, heeft aangebeld, waardoor de oude dame tegen haar gewoonte in de deur van haar flat opendeed. Mogelijk is hierna met geweld haar pincode verkregen. Van Z. zijn geen fysieke sporen in de flat van Van der Meer gevonden, van O. wel. Van hem is een dna-spoor gevonden.

Zwijgrecht