Verdachten van schietincident Mijtersstraat vrijgelaten

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een zelfdoding. Het slachtoffer zou volgens de bovenburen een Mexicaan zijn die al geruime tijd in Den Haag woonde. De politie kreeg zondagavond om 20.50 uur een melding van een schietincident. Agenten troffen in de woning in de Schilderswijk een ernstig gewonde man aan. Hij overleed later in het ziekenhuis.