Verdachten van woningoverval met vuurwapen mogelijk ondergedoken in Amsterdamse Bijlmer

Op het moment dat de bewoonster het brood wilde aanpakken, duwde één van de verdachten haar de woning in. De andere verdachte sloot de voordeur en trok een vuurwapen toen een andere aanwezige in het huis hem wilde aanvliegen. Na een paar minuten verscheen een derde dader. Ze doorzochten het huis en twintig minuten later vertrokken ze met een buit. Állen met een jas van de slachtoffers om hun schouders, mondkapjes op hun gezicht en handschoenen aan, blijkt uit beelden van Opsporing Verzocht.

10.000 euro

Op camerabeelden van de woning in de Stavangerstraat in Wateringse Veld in Den Haag komen ze duidelijk in beeld. Een 19-jarige Amsterdammer is inmiddels aangehouden. Maar de politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten, de 19- en 21-jarige Amsterdammers die inmiddels ook zijn geïdentificeerd. De politie vermoedt dat zij zich schuilhouden, mogelijk in de Amsterdamse Bijlmer. Een onbekend gebleven persoon loofde eerder al 10.000 euro uit voor de persoon die de verdachten kon identificeren.