Verdachten vluchten weg na beroving met vuurwapen

VIDEO Papa Kazmi scheurt achillespe­zen als hij door inbrekers van betonnen trap wordt gesmeten

18:50 ‘Wie is daar?!’ schreeuwde ‘Papa” Kazmi toen hij een man achter zijn eigen voordeur zag. Enkele seconden later lag de 64-jarige onderaan de betonnen portiektrap aan de Soestdijksekade in Den Haag. Het resultaat: twee gescheurde achillespezen, angsten en grote zorgen over zijn bedrijf.