Verdat A. stak zijn zwager dood op uitvaart van schoonvader: 18 jaar cel geëist

Verdat A., die vorig jaar september zijn zwager doodstak tijdens een uitvaart in het Turks-islamitische culturele centrum aan de Paardenbergstraat, zou achttien jaar de cel in moeten. Dat is de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM).

Het ceremoniële afscheid van de schoonvader van Verdat A. eindigde in een familiedrama. A. kreeg na het overlijden van zijn schoonvader het aan de stok gekregen met een ander familielid. De gemoederen liepen tijdens de uitvaart zo hoog op dat het tot een steekpartij kwam. Hierbij werd een derde familielid, zijn zwager, dodelijk getroffen.

Volgens A. werd hij in de woning van zijn overleden schoonvader publiekelijk voor schut gezet en de ochtend erna in het bijzijn van een ander nog een keer telefonisch uitgescholden. Toen hij kort daarna bij het gebouw van de stichting arriveerde en het familielid zag zitten met wie hij woorden had gehad, escaleerde de zaak. A. trok een mes en stak hem in zijn hals. Een ander familielid dat tussenbeide sprong, werd daarbij in zijn borst geraakt.

Quote Hij geloofde niet dat hij gestoken had Advocaat

De steek in de borst bleek een fatale verwonding te zijn. Het slachtoffer (44) overleed ter plekke. De man die in zijn hals gestoken werd (36), overleefde het wel. Volgens advocaat Kaya scheelde het maar weinig of het was voor dit slachtoffer ook fataal afgelopen.

Ongeloof

A. sloeg direct op de vlucht naar Turkije. Dat één van de slachtoffers aan zijn verwondingen stierf, wist A. pas toen hij daar aankwam. Toen hij het nieuws hoorde, meldde hij zichzelf bij de politie. ,,Hij geloofde dat niet. Hij geloofde niet dat hij gestoken had. Pas toen hij de beelden zag, geloofde hij het”, zei zijn advocaat destijds.

In december werd A. aangehouden op Rotterdam-The Hague Airport. Hij werd verdacht van doodslag én een poging tot moord. In afwachting van zijn proces zat hij vast in een Rotterdamse gevangenis.

Poging tot moord

Tegen de verdachte is vandaag achttien jaar cel geëist door het OM. Volgens de aanklaagster heeft Vedat A. zich op de bewuste dag schuldig gemaakt aan poging tot moord en aan doodslag, een gevolg van een al langer lopende familieruzie waarin de 50-jarige verdachte uit Den Haag tot het uiterste zou zijn getergd en gekrenkt.

