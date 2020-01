Verdedigster Amber Verspaget bijna terug na zware blessure

Katjes Elmo en Toetie zaten tijdens portiek­brand angstig weggedoken onder bank en bed

14:34 Het portiek in de Schalk Burgerstraat in het Transvaalkwartier, waar gisteravond een woning afbrandde, verspreidt nog een verstikkende rooklucht. Een buurvrouw heeft moeder en dochtertje van het getroffen gezin opgevangen en werd zelf ook geëvacueerd. ,,Wel waren mijn twee katjes nog in mijn woning.”