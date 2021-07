Verdeeldheid onder inwoners over redden van ADO, meerderheid wil geen gemeentegeld naar club

Inwoners van de regio Haaglanden zijn verdeeld over eventuele noodsteun vanuit de gemeente voor ADO Den Haag. Dat blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau No Ties, in opdracht van Omroep West. Een kleine meerderheid is van mening dat de gemeente geen geld in de club moet stoppen in een reddingspoging.