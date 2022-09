Verdonk verbijsterd over Hitler-vergelijking: ‘Dit is precies waarom ik vier jaar beveiligd moest worden’

2,5 jaar cel voor Zoetermeer­der die 17-jarig meisje verkracht­te, vrijgespro­ken in twee andere zaken

Zoetermeerder Gio van de M. (25) is dinsdag door de Haagse rechtbank tot tweeënhalf jaar cel veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 17-jarig meisje in november 2015 bij hem thuis, toen nog in Den Haag. In de straf werd ook nog meegenomen dat hij een zwangere ex-vriendin mishandelde, bedreigde en dreigde haar op internet te compromitteren met erotische foto’s van haar.

14 september