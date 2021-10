Verdriet en ongemak bij vrouwen in armoede: daarom nu gratis tampons en maandverband in Den Haag

Binnen enkele uren wegge­snoeid: gemeente Den Haag komt direct in actie voor ‘geëxplo­deer­de’ duizend­knoop

14 oktober De gemeente Den Haag heeft de ‘geëxplodeerde’ Japanse duizendknoop bij de Ru Paréstraat in Loosduinen weggesnoeid. Of dat voldoende is om de zogenoemde horrorplant ook langdurig weg te houden, zal nog moeten blijken.