Verdriet om afbranden speeluitleen 'Hopje'

Er hangt een sterke brand- en rooklucht. Het interieur moet als zo goed als verloren worden beschouwd na de brand die vermoedelijk is aangestoken. De politie onderzoekt dat scenario nog. Hoe groot de schade is, kan welzijnsorganisatie Zebra die het Haagse Hopje op het Jacob van Campenplein beheert, niet zeggen. Ook niet of het verbrande speelgoed en sportmateriaal snel kan worden vervangen.



De organisatie is niet in de gelegenheid te reageren op de brand die voor de kinderen uit de buurt heel verdrietig is. Ook Joke van den Boomen die met een eigen Haagse Hopjes stichting zes van zulke speeluitleen- plekken in de aangrenzende wijk Transvaal heeft, leeft met de kinderen en vrijwilligers op het Jacob van Campenplein mee. ,,Het is heel triest. Het is kennelijk het leukste wat je kan doen, een Haags Hopje in brand steken. Ik heb er in de meer dan 20 jaar van ons bestaan drie keer mee te maken gehad.''



Haar Haagse Hopjes zijn dicht tot oud en nieuw. ,,Kinderen zijn nu met andere dingen bezig dan met buiten spelen.''