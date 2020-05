Verdriet om annulering Bevrijdingsfestival: ‘Die 75 jaar vrijheid zouden we groots vieren!’

Politie en brandweer bedanken zorgmede­wer­kers met ‘voertui­gen­ron­des’ om het Hagazieken­huis

30 april De politie Haaglanden bedankte vandaag alle zorgmedewerkers in het land voor hun inzet tijdens de coronacrisis. In politiewagens en brandweerauto’s werden drie rondjes om het Hagaziekenhuis in Den Haag gereden. De eerste twee rondes met zwaailichten, de derde ook met geluid. Daarna volgde een uitgebreid applaus. ,,Ik denk dat we in hele bijzondere situatie zitten, daarom wilden we het medisch personeel bedanken.”