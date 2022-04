‘Verdronken’ Mario (35) misschien toch vermoord? Zaak na 28 jaar heropend na nieuwe informatie

Mario das Dores was in de nacht van 14 op 15 mei 1994 aanwezig op een Kaapverdiaans feest in de Sun Club, aan de Schuttevaerweg in Rotterdam. Op het feest waren veel bekenden van de man die zelf in Den Haag woonde. Omstreeks 04.30 uur die nacht was het feest afgelopen. Mario verliet de locatie en liep achter een groepje mannen aan.