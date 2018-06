Verduurzaming Ypenburg: Warmte delen met de buren

Steeds meer bewoners in de Haagse wijk Ypenburg wekken zelf warmte op door middel van een warmtepomp of zonneboiler. Om te onderzoeken of het mogelijk is om duurzame warmte die niét wordt gebruikt bij bijvoorbeeld een douchebeurt alsnog te benutten, zijn energieleverancier Eneco, Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) en de gemeente Den Haag een pilot begonnen.



Als door een duurzame warmtebron genoeg warmte is opgewekt voor de eigen woning, wordt de warmtepomp of zonneboiler uitgeschakeld en gaat warmte verloren. De warmteterugleverset van Eneco, die gisteren werd geopend in het warmteverdeelstation in de wijk moet daar verandering in brengen. ,,Er wordt getest of het mogelijk is warmte terug te leveren aan het warmtenetwerk", legt Eugène van Hooft van HWY uit.



Wanneer blijkt dat dit systeem werkt, moet het voor bewoners interessanter worden om duurzame warmtebronnen te installeren. Van Hooft: ,,De warmte die je niet in je eigen huis verbruikt, kan straks geleverd worden aan de buren."



Behalve dat gisteren de warmteterugleverset werd geopend, ondertekenden HWY, de gemeente Den Haag en Eneco een samenwerkingsovereenkomst. Van Hooft: ,,Doel is ervoor te zorgen dat Ypenburg in 2025 CO2-neutraal is", vertelt Van Hooft. ,,Ambitieus, maar met inmiddels vier lopende projecten zijn we hard bezig met het verduurzamen van de wijkverwarming."