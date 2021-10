Verdwaalde duif vliegt in frituurpan van restaurant: ‘Er waren zes warme badjes nodig om olie weg te krijgen’

Een hoop gefladder gevolgd door een plonzend geluid klonk afgelopen week in de keuken van een Haags restaurant. Toen de kok ging kijken zag hij tot zijn verbazing dat er een duif in de frituurpan was gedoken.

,,De kok had de achterdeur even opengezet om te luchten”, legt een medewerker van de Dierenambulance Den Haag uit. ,,Plotseling hoorde hij gefladder. Terwijl hij zich omdraaide vliegt er een stadsduif langs hem heen en landt met een grote plons in de frituurpan.”

De kok was pas net aan het werk, dus de frituurpan stond gelukkig nog uit. ,,De olie was gelukkig nog koud. Anders was het niet goed afgelopen met dit verdwaalde duifje.”



Toch is een oliebad geen pretje. ,,Zeker niet voor de kok die de duif uit de olie wilde redden. Pak maar eens zo’n fladderend en aalglad beestje.” De Dierenambulance werd ingeschakeld om het beestje te redden. ,,Collega Joop was snel ter plaatse. Hij pakte de natte duif goed in en bracht hem meteen naar Vogelopvang De Wulp.”

Daar is de duif afgespoeld. ,,Er waren zes warme badjes met afwasmiddel nodig om de olie weg te krijgen. Daarna is hij lekker droog geföhnd.”

Na een nachtje in de couveuse en een goede maaltijd, mocht de duif ’s ochtends weer de lucht in. ,,Die zal voorlopig geen trek hebben in een frietje, lijkt ons.”

