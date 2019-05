Verdwaalde toeristen weten niets van OV-staking: ‘Ik denk dat ik dan maar naar Polen ga fietsen’

Het station is totaal uitgestorven. Juliusz Czuba uit Polen is een beetje verbaasd. Hij zou vandaag teruggaan naar Polen, maar dat gaat zo goed als zeker niet lukken. Het lijkt hem niet te deren want zoals hij het zelf zegt: ,,een man heeft avonturen nodig.” Hij gaat proberen om een stuk te fietsen door de regen. Maar wil eerst even wakker worden. ,,Ach, er zijn ergere dingen. Ik heb weleens vaker ver gefietst van Luxemburg naar Polen. Daar deed ik toen, met af en toe een lift, drie dagen over.”

Czuba is niet de enige die niet wist dat de treinen vandaag niet rijden. Een doorweekte jonge vrouw rent naar de trein. Wanneer ze ziet dat de trein naar Amsterdam niet rijdt, rukt ze haar oordopje uit haar rechteroor. ,,Weet jij of de trein nog gaat?” Ze moet haar vriend die over een uurtje op Schiphol landt ophalen. Met een gefrustreerde blik haalt ze haar telefoon uit haar heuptasje. ,,De Uber-app werkt niet.” Ze durft ook niet zomaar bij iemand in de auto te stappen. ,,Dat is denk ik te gevaarlijk. Ik ben nu nog alleen. Ik denk dat ik toch maar gewoon de volle mep voor een taxi moet betalen.” Met het bosje natte bloemen voor haar vriend druipt ze af.

Volledig scherm Leeg station Den Haag Centraal © AD

Winkelen

Ook bij de Bruna op station Den Haag Centraal is het muisstil. ,,Eindelijk iemand die ik kan helpen!” zegt de goedgeluimde winkelbediende. ,,Het is zo stil.” Een oudere Aziatische man loopt binnen en schuifelt voorzichtig en verlegen naar de kassa. ,,Vandaag rijden er geen treinen, meneer”, legt de medewerker hem opgetogen en vriendelijk uit. Hoewel de Aziaat het slechte nieuws dankbaar aanneemt, levert dat de medewerker van de Bruna niets op. Zonder iets te kopen, taait de Aziaat wat beduusd af.

Wanneer een oudere Amerikaan de krant bij hem wil afrekenen, grijpt de Bruna-medewerker gelijk de kans om een gesprek aan te knopen. ,,Good day sir! How are you?” De norse Amerikaan klaagt dat de treinen en bussen niet rijden, maar lijkt berusting te vinden in zijn lot. Hij vertrekt met de krant onder zijn arm richting de stationshal. De verkoper in de Bruna mist niet alleen de reizigers, maar ook de vaste gezichten aan zijn balie. ,,Die machinisten zijn altijd hele vrolijke mensen als ik ze hier aan de kassa krijg. Vandaag zie ik ze dus even niet. Jammer.”

Volledig scherm Station Den Haag Centraal is vrijwel leeg. Een man kijkt teleurgesteld naar de borden. © AD

Marcheren

Vier medewerkers van de klantenservice van HTM marcheren met ferme passen door het station. Ze staken niet. ,,We zijn het echt eens met het doel van de staking maar we doen dit werk om mensen te helpen”, zegt een van hen. Ze wijst naar een groep toeristen die vol ongeloof staren naar dat ene zinnetje op het informatiebord die de hoop om hun reis voort te kunnen zetten doet vervliegen. ,,Ja, we doen dit echt voor zulke mensen. We hebben er juist voor gekozen om dit werk te doen voor zulke mensen. Dan moet je er op zo’n dag als vandaag ook voor hen zijn.”