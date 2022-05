Verdwenen zuivelmerk Menken dankzij jongste generatie terug: ‘Baristamelk is onze topper’

Den Haag verscheurt Russisch gascon­tract, maar wie betaalt straks de hogere prijs?

Den Haag moét van het Russische gas af en Den Haag wíl van het Russische gas af. Maar kan Den Haag dat wel? De gemeente gaat er in elk geval een hoge prijs voor betalen en het is nog maar de vraag of er een andere leverancier te vinden is. In het uiterste geval zit de stad alsnog langer vast aan Gazprom.

