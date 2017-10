Verenigd in passie voor jugendstilhuis

Toen Bart Bonarius (58), samen met zijn broer, het jugendstilpand aan het Haagse Smidswater voor 2.250.000 euro te koop zette, kwamen er foto’s op huizensite Funda te staan die veel Hagenaars niet onberoerd lieten. De schitterende beelden van het huis en het bijbehorende interieur uit 1927 zorgden er voor dat Harry Berg, eigenaar van reisboekenhandel Stanley en Livingstone uit de Schoolstraat, op zijn facebookpagina de stad opriep om wakker te worden en dit pand voor Den Haag te behouden.



Rick Tersmette (53), die het pand ook op Funda tegenkwam, had dezelfde gedachte, maar ging een stapje verder. Hij schreef direct een brief naar de gemeente om diverse wethouders te attenderen op het pand. Hij ontving (nog) geen antwoord, maar las vervolgens wel het artikel in deze krant over het bijzondere huis aan de gracht achter het Lange Voorhout. In het artikel pleitte Harry Berg voor een museum in het jugendstilhuis. Honderden anderen lieten daarna hun stem via Facebook horen. Toen hij een oproep deed om kwartiermakers te vinden die van het huis een museum willen helpen maken, boden dertig van hen hun diensten aan.



Hotel Des Indes stelde de Van Brienen salon beschikbaar waardoor de eerste vergadering van de oprichters van ‘Art Nouveau Museum Den Haag’, in stijl kon plaatsvinden. ‘Art nouveau’ is de naam die Fransen en Engelsen gebruiken voor de jugendstil die begin vorige eeuw naam maakte in Den Haag.