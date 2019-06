Vergeet Amsterdam; volgens The New York Times moet de Amerikaanse toerist in Delft en Den Haag zijn

De zomervakantie staat voor de deur en dus wordt het in de Amsterdamse binnenstad weer voller met toeristen. Maar The New York Times probeert Amerikanen een andere kant op te dirigeren, en wel naar Delft en Den Haag.

De toonaangevende Amerikaanse krant komt met een lijst van zes alternatieve bestemmingen op de populairste Europese hotspots. Amsterdam is namelijk veel te druk geworden volgens The New York Times en ook de maatregelen van de hoofdstad zelf om het toerisme in te dammen, hebben de Amerikanen bereikt.

‘75 beach bars’

Toeristen uit de Verenigde Staten kunnen volgens de krant dus veel beter naar andere Nederlandse steden afreizen. In Delft vind je namelijk óók grachten en die musea in Den Haag zijn zo gek nog niet, zo valt in het artikel te lezen. Verder worden klassiekers als Delfts Blauw en de Nieuwe Kerk niet onvermeld gelaten. Den Haag wordt verder aangeprezen vanwege ‘het nachtleven met maar liefst 75 beach bars, waar het rustiger is dan in het Red Light District'.