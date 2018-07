‘Vergeet Barcelona, Den Haag is de nieuwe bestemming’

De korte stad- en strandvakantie die mij heeft verrast’, zo schrijft de Britse blogster Chloe Gunning op de website Wanderlust Chloe over haar recente verblijf in Den Haag en Scheveningen.

Gunning die een goed gelezen blog voor reizigers in de leeftijd 25-34 jaar beheert, noemt de stad een goed alternatief voor wie Barcelona en Lissabon te ver of te druk vindt. De blogster bezocht de stad op uitnodiging van The Hague Marketing Bureau en verbleef in een strandhuisje in Kijkduin.

De weersomstandigheden hebben duidelijk meegezeten tijdens het driedaags bezoek aan Den Haag, want Gunning was vanuit haar strandhuisje getuige van de fraaiste zonsondergangen. Op alle foto’s die de ervaren reizigster heeft gemaakt baden de stad in het strand in de zon.

Fotogenieke stad

Tijdens haar ontbijt bij strandtent Suiderstrand waande zij zich in een beachclub op Bali. ,,Het is tamelijk zeldzaam dat een bestemming mij totaal verrast’’, schrijft ze in haar reisverslag. ,,Ik had een stedentrip verwacht, vergelijkbaar met vele andere. Er is een levendige stadssfeer, de stad is vol straten met unieke restaurants en pleinen waar je buiten kunt eten. Het is ook ongelofelijk fotogeniek.’’

Voor de blogster doet Den Haag niet onder voor haar favoriete badplaats in Groot-Brittannië, Brighton. ,,Ga ook naar het Hofkwartier vlakbij paleis Noordeinde en je vindt vergelijkbare kasseistraatjes met een mengsel van boetiekjes, vintage shops, galeries en antiekwinkels. De kleurrijke vlaggetjes en de overvloed aan planten maken het fotogenieker dan Brighton.’’