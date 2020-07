Vergeten Haags radiostation keert terug voor weekendje

VAN WIEG TOT GRAF Als Haagse inkoper bij het Schevening­se Jaczon werd Cok op handen gedragen

13 juli Als Haagse inkoper bij het Scheveningse Jaczon werd hij op handen gedragen. Cok van Look was een harde werker maar bovenal was hij eerlijk, hartelijk en praktisch. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Cok van Look (25 februari 1962 – 1 april 2020).