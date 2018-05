Vergeten hardloopster krijgt alsnog een ster op eremuur in Sportcampus

Tot voor kort hadden de samenstellers van de eremuur over het hoofd gezien dat de zes jaar geleden in Zoetermeer overleden hardloopster tijdens de Olympische Spelen van 1948 in Londen goud won als lid van de Nederlandse estafetteploeg en dat ze in 1950 een zilveren plak won op het EK.

Het was haar zoon Wim Stad die hierover onlangs aan de bel trok. ‘Mijn moeder hoort tussen de sterren bij de Sportcampus’, vond hij. De gemeente is dit nu met hem eens. ‘Zij heeft een groot sportverleden in het Haagse’, laat een woordvoerder weten. De archivaris had haar bij zijn speurtocht naar kandidaten even gemist. Want: Xenia Stad woonde weliswaar een groot deel van haar leven in Den Haag, maar ze is hier niet geboren of gestorven.