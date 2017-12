‘Vergeten straatjes’ gaan op de schop

Kapotte stoeptegels, afgebladderde verf, graffiti, verzakte straatklinkers en verrotte raamkozijnen: veel stegen en verbindingsstraatjes in het centrum zijn hard toe aan een opknapbeurt.



En die krijgen ze ook. De eerste stegen zijn de afgelopen maanden al aangepakt, de rest van de dertien zogenoemde ‘vergeten straatjes’ volgen komend jaar. Dat laat wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) weten.



,,Het kernpunt is dat de straatjes uitstraling missen’’, meent Revis. ,,Het straatwerk is niet optimaal en de verlichting kan meer warmte geven. Grote vlakken komen in aanmerking voor een creatieve aankleding.’’



Na de zomer zijn dertien straatjes uitgekozen. Zes daarvan zijn nog dit jaar (deels) opgeknapt: De Bagijnestraat, de Apendans, de Gortstraat, de Hoge Nieuwstraat, de Schoorsteenvegerstraat en de Raamstraat. Hier werden het wegdek en de stoepen opgeknapt en kwam betere verlichting.

Volledig scherm Achterom, één van de vergeten straatjes. © Google Streetview

Aan bod

De overige stegen en straatjes komen volgend jaar aan bod. Dat zijn de Doelenstraat, de Hartogstraat, de Annastraat, ’t Achterom, de Kissemstraat, de Halstraat en de Koediefstraat. De vervolgwerkzaamheden in de Bagijnestraat en de Doelenstraat zijn ook voor volgend jaar gepland.



De aanpak van de vergeten straten is volgens Wethouder Revis een logisch vervolg op eerdere plannen en opknapbeurten in het Haagse centrum. Het Tournooiveld werd aangepakt en de Haagse Loper (van Den Haag Centraal naar het stadhuis) werd aangelegd en opgekalefaterd.

Verbinding