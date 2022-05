Vergeten wijk luidt de noodklok: ‘We zien Laak letterlijk en figuurlijk afbrokkelen’

Op eerste paasdag van dit jaar overlijdt een Poolse arbeidsmigrant in zijn woning in de Haagse Minckelersstraat. De veertiger zou door drie landgenoten om het leven zijn gebracht. Twee dagen later is er een schietpartij op de Rijswijkseweg. Van de twee Hagenaars die de politie aanhoudt, rijdt er één in een auto met een lekke band. De wagen zou zijn beschoten door een man met wie ze eerder die avond in een kroeg ruzie hadden gekregen.