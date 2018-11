Vergiftigde rat hoeft niet meer opgelapt te worden

De meeste ratten zijn er echter al zo slecht aan toe als ze binnen komen, dat ze naar de dierenarts worden gebracht om ze in te laten slapen. ,,Het is natuurlijk onzinnig dat de gemeente ze vergiftigt en ik ze naar de dierenarts moet brengen om in te laten slapen.”



Want de van de pijn creperende beestjes krijgen eerst een spuitje om ze in slaap te brengen en vervolgens een injectie waardoor ze het loodje leggen. Die kosten de dierenarts geld en dus ook de opvang. ,,Onze vaste dierenarts strijkt nog wel eens met zijn hand over zijn hart, maar die heeft niet altijd dienst.”



Een aantal echte doorbijtertjes komt er echter wel weer bovenop. Die worden als ze opgelapt zijn, uitgezet in een natuurgebied. Dat hoeft Van Kranen in de toekomst niet meer te doen. Met de gemeente is afgesproken dat de verdelgingsdienst de ratten voortaan ophaalt. Ook past Het Knagertje de statuten aan zodat de wilde bruine rat niet langer opgevangen en verzorgd hoeft te worden. Het geld dat aan de euthanasie van de ratten opging, kan nu dus aan de verzorging van andere dieren worden besteed. ,,We kunnen ons geld maar één keer uitgeven."