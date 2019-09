Vergunning voor nieuwbouwhuis kost 10.000 euro meer in Voorschoten dan in buurgemeente Den Haag

De prijzen voor de vergunningen verschillen veel per gemeente. Iedere gemeente mag namelijk elk jaar zelf bepalen hoeveel zij vragen voor zo’n vergunning. Volgens Vereniging Eigen Huis is het ook onmogelijk om na te gaan of de bedragen redelijk zijn voor de verrichte werkzaamheden, doordat elke gemeente de kosten van de vergunningverlening op geheel eigen wijze berekent.

En dat verschil is in de Haagse regio dus goed te zien. Iemand die een nieuwbouwhuis met een bouwsom van 170.000 euro laat bouwen in Den Haag is zo’n 2000 euro kwijt voor het papierwerk van de omgevingsvergunning bouwactiviteit. In buurgemeente Voorschoten betalen huiseigenaren een stuk meer: maar liefst 12.000 euro. Voorschoten is overigens ook de gemeente waar het hoogste bedrag van het hele land wordt betaald voor een bouwvergunning van een nieuwbouwhuis.