Verhaal - en liedjesboek om peuters te laten douchen

Even vragen aanSlapen ging niet makkelijk. Douchen? Daar had ze geen zin in. Om zijn dochtertje Ella dingen waar ze tegenop keek toch op een positieve manier te laten doen, verzon Gabriel Vezzola uit Voorburg speciale liedjes. Dat was zo'n succes dat het is uitgemond in het verhaal- en liedjesboek Ella en Nuffel, dat vanaf morgen in de winkels ligt.

Hoe is het idee voor dit boekje ontstaan?

,,Toen mijn dochter drie jaar geleden een keer ziek was en niet in slaap kon komen, bedacht ik het slaapliedje. Dat werkte goed. Op een gegeven moment volgde het doucheliedje, omdat ze daar altijd geen zin in had. Opeens liep ze achter me aan naar de douche, ze vond het zo gaaf! Daarna volgde onder meer het regenliedje en het opa- en omaliedje.''

En dat positieve liedje is dus uitgemond in een boekje.

,,Ja. Ik ben er op een gegeven moment ook tekeningen bij gaan maken - die trouwens ook zijn gebaseerd op mijn dochtertje. Door mijn manager is het naar iemand toegestuurd die het heel tof vond. De liedjes zijn vorig jaar ingezongen door actrice Hadewych Minis.''

Luistert ze nu liever naar Hadewych?

Lachend: ,,Nee, ik zing ze meestal nog voor, eigenlijk altijd onder de douche en voordat ze gaat slapen. Maar als we in de auto naar school zitten, vraagt ze wel vaak of ze het 'Naar schoolliedje' op mag. Dan zet ik gewoon het ingezongen liedje aan.''

Is het boekje ook meegegroeid met je dochter?

,,Ja, het is nu voor peuters van 1 tot 6 jaar. Ik zou ook heel graag door willen blijven gaan. Zo heb ik Ella ook al geschetst en getekend zoals ze nu is.''

Ga je door tot haar achttiende?

,,Nee, maar zeker tot haar twaalfde. Daarna komt ze in de pubertijd en vindt ze niks meer leuk.''

De boekpresentatie is op 24 november van 15.00 tot 16.00 uur bij Kinderboekenwinkel In de Wolken in de Herenstraat in Voorburg.