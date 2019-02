Verhaal van dakloze Monique ontroert lezers

Monique is overdag veel op stations in de Haagse regio te vinden. Op Den Haag Centraal leerde ze pianospelen. Martha uit Den Haag laat op Facebook weten: ‘Ik ken deze enorme lieverd. Heb heel lieve gesprekken met haar gehad. Ze mocht mijn telefoon een keer lenen en wilde mijn zoontje ook helpen op de NS-piano’.

Sonja uit Breda laat in een mail aan het AD weten dat het verhaal van Monique haar ontroert: ‘Ik zou graag met haar in contact willen komen. En zelfs een dag in Den Haag op het station rondlopen om haar te vinden. Mensen zoals zij verdienen het om geholpen te worden. Een eerlijke kans te krijgen.’

Die mening deelt ook Bianca uit Den Haag. ‘Het is toch te triest voor woorden dat mensen zoals Monique in Nederland op straat staan, en de staat kijkt er alleen maar naar.’ Ze verwijst naar het liedje Als je wint, heb je vrienden van Henny Vrienten en Herman Brood, en geeft daar haar eigen draai aan: ‘Als je geld hebt, heb je vrienden. Als je geen geld hebt, heb je niemand. Heel herkenbaar.’

De Haagse Belinda vraagt zich af: ‘Ik dacht dat in Nederland iedereen geholpen werd. Waar blijft de hulp voor de vele daklozen hier?’ Ze deelt op Facebook ook haar eigen verhaal: ‘Mijn ex verkocht het huis (ons huis) en ik kon het uitzoeken van de gemeente. Met wat ik nog meenam, zit ik nu al vanaf juli bij een goede vriend, want een huurhuis was er niet. Zonder zijn hulp was ik nu gewoon dakloos.’

Ernest uit Zoetermeer voegt daaraan toe: ‘Te triest voor woorden. Heeft zo’n vrouw dan helemaal geen familie? Er moet in dat rijke Nederland toch een organisatie zijn die deze mensen opvangt? Of ze in ieder geval weer de weg wijst hoe je in je eigen onderhoud kunt voorzien?’ Hij stelt voor dat het AD 1000 euro aan Monique betaalt voor het interview.

De naam van Monique is om privacyredenen gefingeerd.