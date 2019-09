Verhalen over macht, geld en demonstraties tijdens Nacht van de Dictatuur

Even vragen aanEen nacht vol verhalen over macht, geld en demonstraties. Dat is waar Anna Domingo van Prodemos voor zorgt. Deze verhalen kun je beleven op 14 september van zes uur ’s avonds tot middernacht.

Wat is de Nacht van de Dictatuur eigenlijk?

,,Democratie is voor veel mensen vanzelfsprekend. Ons doel is om mensen bewust te maken hoe het is om te leven zonder democratie. We willen dat het publiek het ervaart, bijvoorbeeld door exposities.”

Wie wil er een hele nacht over de dictatuur horen?

,,Vooral mensen die politiek interessant vinden. Het is dus niet voor hele jonge mensen. We willen verdieping bieden op wat de media brengen en mensen hierover laten nadenken.”

Hoe houden jullie de onderwerpen interessant?

,,In de eerste plaats zoeken we goede sprekers. De lezingen zijn kort, actueel en we gebruiken veel beeldmateriaal. We willen graag dat het publiek deelneemt. Daarom zijn er ook andere vormen, zoals wandelingen en exposities.”

Zijn er eigenlijk ook goede dictaturen?

,,Een dictatuur is niet zwart-wit. Er zijn dictaturen die in een transitie naar een democratie zitten. Aan de andere kant zijn er ook democratische landen die hun eigen democratie in gevaar brengen. We hebben geen mening over wat een goede dictatuur of een democratie is. We willen de discussie daarover openen.”

Heeft Nederland invloed op bepaalde dictaturen?

,,Dit jaar hebben we een reeks discussies over geld en dictaturen. We bespreken hierbij niet alleen landen, maar ook thema’s. Bijvoorbeeld wat Nederland en grote organisaties kunnen betekenen voor kwetsbare landen. Maar ook de indirecte rol van Nederland in combinatie met geld. Dat soort verhalen komen aan bod.”

