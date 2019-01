Verhalen vertellen vanuit het danserslijf op festival CaDance

De tafels en stoelen in de foyer van theater Korzo hebben plaatsgemaakt voor kastjes en stellages. Stacz Wilhelm, artistiek leider van Korzo producties en festival CaDance, heeft nog geen idee wat zich precies gaat ontvouwen in de door hem geïnitieerde tentoonstelling Me, MyShelf and I. De titel verwijst naar een old skool hiphop liedje van het New Yorkse collectief De La Soul. ,,We hebben choreografen gevraagd in Korzo en Theater aan het Spui, de twee centrale speelplekken van CaDance, een kast te vullen met het verhaal van hun makerschap'', zegt Wilhelm. ,,De kasten komen vol inspiratiebronnen uit hun voorstellingen.''