'Verhuizing van zeer kwetsbare ouderen is enorm triest'

'Ik wil graag eer van ons land verdedigen'

21:36 Bloemist Aswin Wibowo uit Den Haag is een van de twaalf finalisten, die op 5 en 6 september strijden om het Nederlands kampioenschap bloemsierkunst in Veenendaal. Als de Hagenaar wint, mag hij in 2020 de Nederlandse eer verdedigen op het Europees kampioenschap in Polen.