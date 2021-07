Verhuizing van Zuiderstrandtheater ligt stil vanwege duizenden zeldzame kikkervisjes

De amfibieën werden deze week ontdekt door een bewoner van een flat langs de Houtrustweg. Hij hoorde het luide gekwaak van de dieren vanaf zijn balkon en tipte Ravon, een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. ,,Samen zijn we gaan kijken en toen bleek, zoals ik al vermoedde, dat het ging om de rugstreeppad”, zegt expert Kim den Boer. ,,In een grote plas regenwater op de laadplek voor vrachtwagens zagen we duizenden larven. Langs de Houtrustweg zag ik padden in rijen er naartoe trekken.”



Omdat de pad een beschermde soort is werd direct de omgevingsdienst Zuid-Holland ingeschakeld. Die bepaalde dat de werkzaamheden aan het theater voorlopig stil moeten worden gelegd. ,,De soort staat namelijk op de rode lijst, die is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn. Hierin staat dat van de padden moet worden afgebleven. Het is strafbaar om ze te vangen of te verplaatsen. Ook staat daarin dat de voortplanting niet mag worden verstoord.”