Verhuurders willen meer woningen isoleren om energiekosten omlaag te brengen, maar dat is lastig

Veel corporatiewoningen in de Randstad zijn zeer slecht geïsoleerd. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat het om bijna honderdduizend huishoudens. Zij worden het hardst getroffen door de hoge gasprijzen. In een stad als Den Haag heeft bijna drie op de tien corporatiewoningen een slecht energielabel (D of lager). Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met het verduurzamen van hun woningvoorraad, maar er is nog veel werk te verrichten. Eind vorig jaar huurden duizenden mensen in de drie grote steden een woning met label F of G. Dat zijn huizen die nauwelijks geïsoleerd zijn met vaak enkel glas.