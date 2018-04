Verkas naar Westland voor een lintje

In de gemeente Westland hebben 31 op 103.716 inwoners gisteren een lintje opgespeld gekregen. Dat komt neer op één op de 3.345 inwoners. Ook in Wassenaar mogen veel mensen zich gelukkig prijzen met een koninklijke onderscheiding. Daar hebben zeven op de 26.000 inwoners een lintje gekregen, wat neerkomt op één lintje per 3.714 Wassenaarders.

Het zijn mooie scores voor Westland en Wassenaar en relatief veel beter dan elders in de regio. Den Haag mag zich dan wel met de uitreiking van 43 lintjes de ‘lintjeshoofdstad van het land noemen’, maar de kans dat u daar daadwerkelijk een lintje kunt bemachtigen, is vrij klein. Met het aantal lintjes op 525.000 inwoners kom je uit op één lintje per 12.209 inwoners: een verschil van bijna 9.000 inwoners met Westland. In het naastgelegen Rijswijk zit u niet veel beter, waar één lintje op 10.200 Rijswijkers is uitgereikt.

'Logisch'

Volgens een Westlandse gemeentewoordvoerder klinkt het logisch dat er relatief meer lintjes in Westland zijn uitgereikt. Dat zou komen door het hechte kerkelijke en verenigingsleven in de gemeente.