Verkeer aan banden in Scheveningse Duinbos

Het park wordt aangepakt, maar lang niet zo rigoureus als eerder de bedoeling was. Het vorige stadsbestuur wilde er een 'internationaal park' van maken, maar de nadruk op evenementen, horeca en brede afaltpaden deed Hagenaars steigeren. Een demonstratie bracht in januari 2016 1500 tegenstanders op de been.



Drie jaar later ligt er een nieuwe visie en bespreekt de Haagse gemeenteraad de aanpak van het groene park 'met veel plezier'. ,,Na het tumultuezue begin kunnen we alleen maar blij zijn met waar we nu staan'', concludeert Arjen Kapteijn van GroenLinks. ,,De voorgeschiedenis van het Internationale Park zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor elke beginnende wethouder.''