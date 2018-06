Verkeer in de Randstad loopt vast vanwege vrachtwagenbrand

Zorgverle­ner krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf voor betasten patiënte

13:14 Een 63-jarige zorgverlener uit Leidschendam heeft van de Haagse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd gekregen voor het verrichten van seksuele handelingen bij een patiënte. De man was werkzaam in een antroposofische woonzorginstelling in Den Haag.