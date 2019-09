Verkeer richting Den Haag vast door bedrijfswagen met klapband

De band van het voertuig dat zo'n 3500 kilo weegt klapte vanmiddag plots. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. ‘Wij vermoeden dat dit veroorzaakt is door overbelading en gaan hier nader onderzoek naar doen’, laat Team Verkeer Den Haag via Twitter weten.



Het verkeer tussen Zoeterwoude-dorp en Hoogmade stond tijdelijk compleet stil. Na komst van de hulpdiensten is een rijstrook afgesloten en kan het verkeer stapvoets langs het ongeval rijden.



