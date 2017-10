Verkeer richting Den Haag vast door werkzaamheden op de A4

Automobilisten moeten op de A44 in de richting van Den Haag rekening houden met extra reistijd. Doordat de A4 van Amsterdam naar Den Haag afgesloten is in verband met werkzaamheden, loopt het verkeer op de A44 van Burgerveen naar Wassenaar op meerdere plekken vast.