Verkeer richting Den Haag-zuid kon geen kant op door ongeluk

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Lobelialaan in Den Haag. Een auto raakte een geparkeerde voertuig en vloog daardoor over de kop. De inzittende is naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was korte tijd dicht voor verkeer richting de Lozerlaan.



De gemeente gaf aan dat verkeer door de stremming en door de werkzaamheden op de Segbroeklaan 45 minuten vertraging opliep. Verkeer werd omgeleid via de Valkenboslaan.



