'Verkeer van vee tussen Nederland en Verenigd Koninkrijk wordt na brexit moeilijk’

Vaarwel BrittenHet verkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaat nu zeker niet makkelijker worden, zo was de eerste gedachte toen Bonne van Dam, beleidsmedewerker bij Vee&Logistiek Nederland, in 2016 voor het eerst over de brexit hoorde. Deze week in de rubriek Vaarwel Britten de gedachten van Van Dam over de aanstaande brexit over verkeer van vee.