Verkeersbord met ‘vliegende’ fietsers op Zoutmanstraat: ‘Pas op, tramrails’

Charly is een van de slachtoffers van de tramrails. ,,Ik ging onderuit en had behoorlijk pijn. Het gevaarlijke is dat de auto's gewoon de hoek om komen en je bijna niet zien liggen. Dan is er ook nog de tram die er opeens aan komt. Ik ben gelukkig goed geholpen door mensen die het zagen gebeuren.”

Ze is blij met de waarschuwingsborden, net als Marieke van Doorn, raadslid voor D66, die erom heeft gevraagd. Volgens Van Doorn zouden ze in de Goudenregenstraat ook geen overbodige luxe zijn.



Voor de Zoutmanstraat zijn de borden het begin van een structurele aanpak van de problemen die volgens Van Doorn al 30 jaar spelen. ,,We gaan met de bewoners en ondernemers overleggen om parkeerplaatsen weg te halen en te compenseren in garage De Zeeheld”, zegt wethouder Robert van Asten. Dat zou in 2021 klaar kunnen zijn. In 2024 moet de Zoutmanstraat een heel ander uiterlijk hebben zodat de straat veel veiliger wordt voor alle gebruikers. Dan komt er ook de nieuwe brede tram te rijden en is verandering noodzakelijk.