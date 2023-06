Verkeersbord waar insecten op kunnen chillen? Dat mag toch niet: Den Haag haalt ze weer weg

Update Brand in HagaZieken­huis geblust, spoedeisen­de hulp weer open

Bij het HagaZiekenhuis locatie Leyweg aan het Els Borst-Eilersplein in Den Haag is woensdagochtend brand uitgebroken in een gevel tussen de ambulancehal en de leveranciersingang nabij de Spoedeisende Hulp. Deze is tijdelijk gesloten geweest, maar is inmiddels weer open.